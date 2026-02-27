No rescaldo à vitória caseira sobre o Arouca na 24.ª jornada da Liga (3-1), Francesco Farioli enalteceu a atitude do plantel. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto garantiu que os seus pupilos são capazes de competir por Liga, Taça de Portugal e Liga Europa.

Apesar de pedida, não foi dada a palavra ao Maisfutebol.

FC Porto em todas as frentes

«O plantel permite competir em várias competições, até neste cenário exigente. Na maioria dos jogos corremos mais e produzimos mais do que o adversário. Chegamos a este momento numa excelente condição. Ainda que não seja suficiente para vencer por si só, dá-nos boas sensações. Os jogadores que saíram do banco foram importantes: o William marcou e assistiu, o Moffi marcou, o André Miranda fez a estreia e o Fofana fez um bom jogo.»

«Todos podem desempenhar papéis decisivos. O André Miranda estava só a ajudar-nos nos treinos, nem sonhava em jogar pela equipa principal, ainda para mais num momento decisivo. Trouxe a energia e o ritmo certo. O tempo vai provando que todos contam. Olhem para o Zaidu. Esteve fora durante a CAN e agora leva três jogos consecutivos e está muito bem.»

Uma saída iminente

«Karamoh? Está à espera de alguma oportunidade noutro clube.»