Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde, jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga marcado para as 20h15 desta sexta-feira:

O que nos pode dizer sobre Yann Karamoh, o mais recente reforço do FC Porto?

«É um jogador com quem trabalhei há quatro anos, na minha opinião, tem qualidades interessantes. Até agora, na minha opinião, não teve oportunidades para mostrar o seu valor, vamos trabalhar para que ele possa mostrar o seu melhor lado. Acredito que é um jogador que pode ajudar o FC Porto, não só a equipa principal, mas também a equipa B sempre que for preciso. Agora é o momento de trabalhar, de o meter em forma, particularmente pelo tipo de físico que ele tem. É um rapaz grande, com muita potência, portanto, antes de entrar na equipa, tem de estar no topo de forma. Ainda vai precisar de alguns dias.»

No mesmo sentido, é possível o FC Porto ainda contratar um central para o lugar de Nehuén Pérez?

«O clube e o presidente têm estado muito ativos nos últimos dias para seguirmos todas as possibilidades, mas temos características muito claras em relação ao que queremos, portanto não vamos fazer qualquer contratação por pânico ou por urgência. Claro que temos algumas dificuldades, a contratação de Karamoh já foi neste sentido, mas, em relação à defesa, acho que ainda temos a oportunidade de recuperar alguns jogadores. O Gabi [Gabriel Brás] pode fazer a posição, o Martim [Fernandes] está perto de voltar, o Alberto também. Temos o Pablo que faz várias posições. Pedimos ao Tomás Perez para não ir à seleção, para ficar connosco e para nos ajudar. Entre este grupo de “candidatos”, podemos encontrar a melhor a solução para tudo que precisamos».