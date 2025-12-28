Francesco Farioli procurou driblar as polémicas que marcaram a última semana, acabando por reagir com humor às declarações de Francisco Varandas e também à sugestão do presidente do Sporting para se aplicarem multas mais pesadas para quem falar de arbitragem.

O presidente do Sporting disse que Farioli era um «paraquedista» no futebol português

«Em relação à metáfora do paraquedista, o único que faz aqui paraquedismo é o Alexandre, o nosso fotógrafo, que está a tentar aprender. Estou a falar a sério, ele faz isso. No que a mim diz respeito, já tenho adrenalina suficiente com os jogos. Não jogo padel, sou uma pessoa muito aborrecida no que diz respeito a desportos radicais. O resto é só barulho, poluição».

«Mesmo que esteja cá há pouco tempo em Portugal, acho que em seis meses já vi o suficiente para ter as minhas sensações que procuro partilhar com respeito por todas as instituições, mas também para defender o meu clube, defender o trabalho das pessoas que estão aqui comigo e que estão a tentar fazer o melhor.»

Frederico Varandas também pediu multas mais pesadas para quem falar em arbitragens

«Com retroativos? [perguntou sorridente] Temos de perguntar isso…»

O treinador foi ainda interrogado sobre as comparações que José Mourinho fez com a Fórmula 1

«Gosto de ver Fórmula 1… A minha posição em relação à situação da arbitragem em Portugal acho que já a tornei bem clara e mantenho as palavras que disse há algumas semanas. Penso que não preciso acrescentar mais nada sobre o assunto. Se foram ver essa conferência de imprensa, vão encontrar a minha posição e as minhas ideias sobre a necessidade de encarar o problema com uma mente limpa, sem polémicas, mas como algo a melhorar no futebol português».

«Em relação a outros comentários, temos de afastar isso das nossas mentes porque amanhã temos um jogo importante que chega num momento crucial da época. Penso que é aí que a nossa mente tem de estar, é aí que a nossa energia tem de ser aplicada. Honestamente, não quero dizer mais do que isso. Quero mesmo acabar esta conferência de imprensa porque ainda temos trabalho para fazer e essa é a nossa prioridade, portanto, vamos parar de falar em barulho e poluição. Prefiro responder a questões relacionadas com o jogo de amanhã».

Acha que as polémicas vão acabar em 2026?

«Talvez não, mas procuro ser positivo e acredito que as pessoas que mandam vão encontrar uma solução para acabar com o ruído e tornar a competição o mais justa possível.»