Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Foi uma vitória importante, das últimas duas vezes que o FC Porto aqui veio não saiu com um bom resultado. Além disso, o Gil Vicente venceu sempre a primeira jornada do campeonato desde que regressou à I Liga. Foi o nosso primeiro jogo fora, conseguimos não sofrer golos e tivemos alguns bons momentos no jogo. É um bom resultado, mas temos de continuar a trabalhar e a melhorar.

[lesão de Samu] Vamos ver amanhã qual a extensão da lesão de Samu, ainda é muito cedo.

[o que pode dizer aos adeptos que pedem o título?] Trabalho árduo e bom espírito.

[segundo jogo de Pepê a marcar, mudou o chip do jogador?] Está a fazer um grande trabalho. A minha avaliação sobre ele foi analisar o que aconteceu antes de eu chegar, em vídeo, e fiquei com a imagem de um jogador que teve momentos fantásticos no passado. Na época passada teve problemas, alguns altos e baixos, mas faz parte do futebol. Desde que cheguei que encontrei um jogador com muita vontade, com um sorriso na cara, que é capaz de trazer sorrisos aos colegas e ao treinador.

[o FC Porto ainda vai ao mercado?] Estamos abertos, a avaliar situações e opções que possam aparecer. Acho que o presidente já referiu o desejo do clube até ao fecho do mercado para criar o equilíbrio essencial. A prioridade são os jogadores que estão comigo, pelo que me estão a dar. Para mim o foco está no campo e em preparar o jogo seguinte, já a partir de amanhã

Para mim a prioridade são os jogadores que temos.

[exibição de Luuk de Jong] Tivemos de antecipar a substituição para a entrada do Luuk [de Jong]. Estava planeado jogar uns minutos, mas a situação do Samu mudou os planos. Ele entrou bem, fez um grande trabalho defensivamente, fez um grande trabalho com a bola, ligou três ou quatro vezes com os médios, dando espaço para progredirmos. Deu-nos poder no futebol direto. E conseguiu uma fantástica assistência para o Rodrigo [Mora], muito generoso. Diz muito da mentalidade dele e do espírito.

[perda de controlo em alguns momentos de jogo] Depois da saída do Samu, houve muitas pausas. Tivemos de estar algum tempo sem o Nehuén Pérez, que teve de sair três vezes por estar a sangrar. Entre pausas e os momentos em que jogámos com dez, perdemos um bocadinho o equilíbrio por força das circunstâncias. Jogámos sete ou oito minutos dos últimos 15 com um a menos. Há momentos em que temos de melhorar, o controlo do jogo no geral foi positivo, mas temos de encontrar mais consistência e continuidade».