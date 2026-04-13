Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o Estoril (3-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

Era importante regressar hoje às vitórias, também com uma boa exibição?

«Sim, penso que a exibição foi muito positiva, nos primeiros 45 minutos estivemos num nível elevado, estivemos muito bem com a bola, marcámos dois golos e podíamos ter conseguido fechar o jogo ainda na primeira parte. Fizemos uma exibição madura, com uma identidade forte, mas não acabámos com a ficha limpa».

Olhando para o calendário, este foi um momento decisivo para a conquista do título? Que resultado preferia para o dérbi da próxima semana?

«Estás a ir muito longe. Agora vamos jogar na quinta-feira à noite, um grande jogo, no Reino Unido, vamos procurar seguir em frente, é um dos nossos objetivos. Todos os jogos são importantes, estamos com um calendário muito apertado, temos que ir jogo a jogo, abordar todos os momentos com uma atitude top, como fizemos muitas vezes esta noite. É a única forma de mantermos o ritmo que tivemos até aqui, sem distrações. Tudo o que está à nossa volta não deve retirar o foco do que é importante e o que é importante é o aqui e agora e todos os momentos em que estivermos em campo».

Já sente o cheiro do título?

«Já disse e mantenho a minha posição que tem sido muito clara. Todos os jogos são importantes e estamos focados apenas no que temos à frente e não olhamos muito mais à frente. Estamos em três competições, temos ainda muitos jogos por disputar e é aí que o nosso foco tem de estar.»

Fez muitos gestos junto ao banco, descontente com a arbitragem?

«Os resultados positivos que temos vindo a ter desde o início da temporada encobrem muitas coisas. As imagens do fim de semana, não estou a falar apenas neste jogo, são muito claras e evidente, mais uma vez. Já é uma história bem conhecida».