Francesco Farioli, treinador do FC Porto, antevê a visita ao Estoril, no domingo (20h30), para o duelo da 29.ª jornada da Liga:

Análise ao adversário

«Vamos jogar contra uma equipa que tem feito uma temporada muito positiva, jogando um futebol ofensivo. Normalmente, os seus jogos têm muitos golos e é um dos melhores ataques da Liga. Vai ser certamente um jogo complicado. Temos de entrar em campo com a atitude certa e na nossa melhor forma.»

Volta a jogar depois de Sporting e Benfica

«Já aconteceu várias vezes sermos os últimos a jogar. Conhecemos esse cenário muito bem, a nossa prioridade tem de ser focar-nos exclusivamente nos nossos jogos.»

Resultado negativo no Estoril pode comprometer o que de bom foi feito até agora?

«Todos os jogos têm a sua importância. O de amanhã também é importante, mas estão a colocar o foco nas consequências, positivas ou negativas, quando o que realmente importa, e o que queremos manter para o resto da época, é estarmos ligados em todos os momentos. Preocuparmo-nos com o “e se” não nos vai dar algum tipo de vantagem. Já tentaram construir uma narrativa de possíveis consequências de um mau jogo ou resultado, isso ajuda a vender jornais. Respeito o vosso trabalho, mas temos de ir bola a bola, jogo a jogo e estar concentrado no presente.»

FC Porto pressionado no Estoril?

«Desde o início da temporada que não podemos perder pontos. Olhando para a média de pontos das três equipas no topo da Liga, estão melhores do que na época anterior, em que o campeonato foi decidido no último jogo. Quanto a nós, estamos a fazer muito melhor do que na temporada passada. Numa época assim, é óbvio que o vencer cada jogo é decisivo. Agora, se colocarmos o foco no que pode vir a ser o resultado no final dos 90 minutos, falhamos o que realmente importa, que é como devemos abordar o jogo. Nada tem de mudar, desde o início da época temos jogado com a pressão positiva de ganhar jogos. Não poderíamos chegar aqui só com vitórias, a abordagem tem de ser a mesma.»

FC Porto com a mente limpa no Estoril?

«Não sei se me expliquei bem nas respostas anteriores, mas já dei a minha opinião sobre isso. Foram várias perguntas sobre pressão extra ou quão decisivo é este jogo. A verdade é que o jogo de amanhã é muito importante, tal como foram os jogos com o Famalicão e o Sp. Braga, e como vão ser os que ainda vamos ter de disputar. Nesta fase, e tendo em conta a forma como as equipas da frente estão a competir, todos os jogos são importantes, mas não é preciso acrescentar mais motivação. Temos de fazer boas exibições, porque se o fizermos ficamos mais perto dos resultados que queremos alcançar. Temos de estar focados apenas no presente e em dar o nosso melhor em todos os momentos.»