Francesco Farioli anteviu neste domingo o clássico com o Sporting, a contar para a 21.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto deixou recados para a defesa e relativizou a fase ofensiva. O FC Porto-Sporting está agendado para as 20h45 desta segunda-feira e promete influenciar as contas do título.

Defesa avisada

«Nas últimas partidas, nas primeiras bolas, os adversários marcaram. É uma atenção extra que devemos ter. Foi algo trabalhado durante esta semana. Acontece a este nível quando baixamos a atenção.»

Pepê e Sainz elogiados

«Poderíamos ter mais golos. Mas o mais importante é criarmos boas oportunidades. E sem sofrer. Quem marca, no fim, não interessa. Estou feliz pelo trabalho realizado pelo Pepê e pelo Borja Sainz. Carregam um grande peso e até jogam com alguns problemas físicos. Quanto a eles, as minhas palavras são de gratidão.»