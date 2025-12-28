Francesco Farioli saudou a renovação do FC Porto com Diogo Costa e abordou a compatibilidade entre Alan Varela e Pablo Rosário no meio-campo, no decorrer da conferência de antevisão da receção ao AVS, jogo da 16.ª jornada da Liga marcado para segunda-feira.

Diogo Costa renovou até 2030

«Em relação à renovação do Diogo, acho que foi um grande passo para o clube e para a equipa também. A renovação dele foi celebrada com grande entusiasmo por todos os jogadores. Não precisamos de falar da qualidade dele a este nível, mas particularmente pelo que tem feito em termos de liderança, carisma, a forma como tem usado a braçadeira é, na minha opinião, única, portanto, estou muito satisfeito por trabalhar com ele e por ele ser o capitão da nossa equipa. Temos uma grande relação, respeitamo-nos, gostamos um do outro, além de estarmos sintonizados no que diz respeito à nossa ambição e desejo de estamos no patamar correto em relação a comportamentos. A partir daí, vamos evoluindo através do trabalho diário, que é o mais importante.»

Alan Varela caiu de forma com a chegada de Pablo Rosario

«Sobre o Alan, penso que é um dos jogadores com mais minutos na equipa, portanto é normal e humano que seja mais difícil manter sempre um nível alto, mesmo que no último jogo, além do golo, o jogo tenha sido muito positivo, num relvado muito difícil de jogar. Ele começou a sentir dificuldades a partir do minuto 60, também porque o relvado estava pesado, mas acho que ele nos tem dado muito. É um jogador-chave para nós. Falou numa competição entre os dois, mas a verdade é que os dois complementam-se muito bem devido ao facto do Pablo fazer várias posições. Os dois já jogaram juntos e deram muito à equipa. É uma época longa, o jogo de amanhã é um passo importante, portanto tive de tomar algumas decisões no meio-campo, mas olhando mais à frente penso que ter dois jogadores deste nível no meio-campo é muito importante para nós e vamos procurar gerir isso da melhor forma possível para que eles possam manter o nível para que possam continuar a progredir».