Francesco Farioli, treinador do FC Porto, comenta as declarações de André Villas-Boas, presidente dos dragões, e Frederico Varandas, líder do Sporting, antes da receção ao Famalicão, no sábado (20h30), para a 28.ª jornada da Liga:

Situação que se vive entre o FC Porto e o Sporting

«Sobre o que ele (Frederico Varandas) disse sobre ética, ainda bem que estamos de acordo. Ética é sobre o que dizemos e como nos comportamos, só usar essa palavra não é suficiente para sermos éticos. Como portista, sinto-me muito bem representado pelo nosso presidente, André Villas-Boas, pela forma como ele defende o clube e o bom nome da instituição. Só posso estar totalmente alinhado, palavra por palavra, com tudo o que ele disse quando esteve em Lisboa, há uns dias. O presidente deixou-me muito orgulhoso pela forma como defendeu a equipa e o clube. Ele foi bastante claro em todos os pontos fundamentais. Por outro lado, daqui a poucas semanas vamos recebê-los (ao Sporting) no Dragão, nas meias-finais da Taça (de Portugal), mas antes disso vamos ter muitos jogos. A nossa prioridade é o jogo de amanhã, que vai ser competitivo e vai merecer toda a nossa atenção.»