A lesão de Samu frente ao Gil Vicente abriu as portas para o reforço Luuk de Jong mostrar-se ao serviço do FC Porto. O treinador dos dragões acredita na recuperação do avançado espanhol antes da pausa para os compromissos das seleções, mas confia nas «características diferentes» do neerlandês.

Recuperação da lesão de Samu

«Quanto ao Samu, a situação está a ser avaliada diariamente. Porque, no final, a lesão é grave. Mas ainda há alguma esperança e fé numa possível recuperação antes da pausa internacional. Mas é algo que precisamos de avaliar dia a dia. Por isso, é difícil entrar em mais detalhes sobre este assunto.»

Tempo de utilização de Luuk de Jong

«Na semana passada, ele jogou 73, 74 minutos num ritmo muito bom. Portanto, acho que ele está definitivamente cada vez mais perto de jogar os 90 minutos. Na temporada passada, ele jogou muitas partidas consecutivas. Também com jogos a meio da semana, com muitos prolongamentos em todos os jogos. Portanto, acredito que ele está quase pronto para jogar também os 90 minutos.»

Diferenças entre Luuk de Jong e Samu

«É verdade que são dois avançados muito bons, mas com características diferentes. É claro que o Samu é mais um atacante que aproveita os espaços, um avançado de perfil. O Luuk é mais um homem de referência ou um jogador de ligação. Portanto, eles têm algumas diferenças, mas também têm algumas coisas em comum. De acordo com as características que existem, como disse, há pequenas diferenças que precisamos de ajustar na forma como jogamos. Na forma como tentamos colocá-los nas melhores condições possíveis. Então, deixe-me dizer, sabemos o que Luuk nos traz, mas não me deixe explicar tudo na conferência de imprensa.»