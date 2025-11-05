Na antevisão ao jogo com o Utrecht, da quarta jornada da Liga Europa, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, apoiou o comunicado emitido pelo clube na sequência da polémica no FC Porto-Sp. Braga para a Liga portuguesa:

Polémica no FC Porto-Sp. Braga

«Sobre o "barulho", a equipa virou a página, vai jogar a Liga Europa. O comunicado do clube é bastante claro. Não foi só sobre o último jogo, mas sobre o que se tem vindo a passar. Penso que o clube foi claro e concordo com todas as palavras que lá estão. Tenho total confiança no presidente e na Direção para gerir esta situação da melhor forma. Espero que tudo fique resolvido para o melhor do futebol português.»