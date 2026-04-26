Francesco Farioli gostou mais da primeira parte do que da segunda, no triunfo do FC Porto sobre o Estrela (2-1). O treinador italiano recusa ainda festejos antecipados e lembra que ainda estão em disputa nove pontos.

Primeira parte bem conseguida, a segunda mais sofrida

«Sim, a sua análise está correta. A primeira parte foi realmente positiva. Na segunda parte, houve muito mais sofrimento. Mas, por vezes, ganhar também é isso. O que temos de levar é que são mais três pontos, faltam três jogos para o fim e vamos passar já para o próximo.

O seu nome tem sido associado ao Chelsea? Pode prometer aos adeptos que vai ficar no FC Porto?

«Sim, absolutamente».

Rui Borges disse ontem que tinha liberdade para falar, enquanto outros diziam o que lhes mandavam. Acha que estava a falar de si?

«Vamos ter tempo para falar sobre isso».

Depois do degaste na Taça, era esta a resposta que esperava. Já se sente mais campeão?

«Sobre a resposta, a primeira parte foi muito bem jogada, com bola e sem bola. Gerámos boas situações, poderíamos ter marcado dois ou mais golos. Na segunda parte, tivemos de sofrer mais, mas ganhar também é sobre resiliência e sofrimento. Conseguimos um grande resultado que era um fator chave».

Quanto ao título?

«Quanto ao resto, há nove pontos que têm de ser jogados, por isso vamos focar-nos, antes de mais, no próximo jogo que vamos jogar em casa».

O ano passado perdeu o título no Ajax no final da época. É um treinador diferente?

«Estamos focados no nosso presente. O passado é o passado. O que temos de disputar é o presente, um passo de cada vez. Precisamos de estar absolutamente ligados à nossa realidade. Estamos a fazer uma época muito boa, com muitos resultados importantes. Ainda temos três jogos que precisam de ser disputados no máximo da nossa qualidade, no máximo da nossa energia. Para mim, não há mais nada a dizer sobre isso».

Grande festa no final do jogo. Acha que é preciso controlar a euforia nesta ponta final?

«Não há festejos antecipados nenhuns. É uma celebração pela vitória e nada mais do que isso».