Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisa a vitória por 3-1 frente ao Estrela da Amadora, para a 14.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Gostei muito do jogo de hoje. Sou sempre crítico e severo, mas gostei da forma como abordámos o jogo e pelo controlo que tivemos. Jogámos bem, tivemos boas exibições individuais. Infelizmente, sofremos um golo que podia ter sido evitado. Foi o único remate que concedemos e podíamos ter gerido melhor a situação, mas a reação foi muito boa. A forma como o Francisco (Moura) rematou para golo diz muito da equipa, da forma como está a lutar, sempre nos limites. Estou feliz, mas temos já de preparar o jogo com o Famalicão, de quinta-feira.

Equipa entrou cedo em modo de gestão?

«Tenho de rever o jogo amanhã, mas parece-me mais uma sensação do que a realidade. Na primeira parte, depois do primeiro golo, podíamos ter marcado outros dois ou três. O adversário continuou a perder tempo na primeira parte, e assim difícil definir o ritmo do jogo. Talvez nos minutos antes do golo que sofremos tenhamos perdido um pouco o momentum, mas o resto do jogo foi muito bom. Estou feliz pela resposta ao empate.»

Pressão forte é um dos segredos da equipa?

«Na primeira parte, cortámos quase todas as ações do Estela após quatro ou cinco passes. O Borja, o Samu e o Pepê estiveram bem nesse aspeto, o Rodrigo (Mora) fez mais uma grande exibição, ofensiva e defensivamente. Foi um bom jogo. A intensidade da nossa pressão é uma chave para manter o jogo no meio-campo adversário.»