À margem da antevisão ao jogo em Alverca, agendado para esta segunda-feira (18h45) e a contar para a 15.ª jornada da Liga, Francesco Farioli comentou a contratação de Thiago Silva em conferência de imprensa.

«Nas últimas partidas sofremos três golos, na última conferência de imprensa estavam todos muito preocupados, então decidimos contratar um jogador muito experiente. Fora de piadas, é um ótimo reforço. Jogadores deste nível ajudam a elevar a exigência. Na conversa que tive com ele, senti-o positivo e com curiosidade. É curioso que ele tenha iniciado a carreira europeia no FC Porto, ainda que a primeira passagem tenha sido complicada por motivos externos. Há vários fatores envolvidos, ele vem para ajudar. Temos já três defesas centrais e mais um, que têm feito um ótimo trabalho. Vamos ter muitos jogos, pelo que vamos precisar de liderança e opções. É a escolha acertada.»