Francesco Farioli, treinador do FC Porto, aborda o duelo com o Benfica, de domingo, em que irá ter como adversário, no banco, José Mourinho:

Preparação do jogo

«Tentámos preparar o jogo com muita atenção. Vimos os últimos quatro jogos (do Benfica), mas também de algumas experiência anteriores, sobretudo do tempo que Mourinho passou em Inglaterra. Tentámos descodificar o que pode vir a acontecer. Não fui o único a fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Fizemos o nosso trabalho e, amanhã, vamos jogar contra uma equipa muito boa, de Liga dos Campeões, que vem cá para competir no máximo. Temos de estar preparados».

O abraço de Mourinho a Farioli

«Sobre o abraço, retribuo e, amanhã, vamos apertar as mãos pessoalmente. Quanto ao resto, há muitas coisas que afetam a performance, tudo tem uma certa importância. Há os aspetos táticos, mas também pessoais, dinâmicas próprias dos clubes. Há muitos fatores que se misturam no futebol. Mas o jogo de amanhã é importante para nós, temos de estar muito bem preparados. Treinámos hoje e, amanhã, vamos ter o dia para tentar preparar o jogo da melhor forma possível e chegar ao jogo com o espírito certo. É o mais importante, porque cada plano, sem o "fogo" adequado, não chega».

«O jogo de amanhã tem três resultados possíveis. Temos de dar o nosso melhor, sabendo de onde viemos. Na última época, os jogos com o Benfica custaram muito ao Porto. Sofreu oito golos e apenas marcou dois. Isso demonstra o valor do adversário. Temos de dar o máximo para deixar os adeptos felizes».

«É um jogo importante, não podemos negá-lo, mas não vai ser decisivo. Ainda faltam muitos jogos, muitas coisas podem acontecer e, por isso, vai ser apenas um jogo importante».

Mourinho como uma referência

«Estamos a falar de um dos treinadores mais bem-sucedidos, que ganhou muitos troféus. O seu palmarés é incrível e é uma das pessoas mais especiais no futebol. O que ele representa para o futebol é notório. Já disse que ele é uma referência para mim, tem todo o meu respeito. Nos últimos anos, ele teve experiências em vários países. Fez um trabalho incrível na Roma, onde ganhou a Liga Conferência. É um misto de sentimentos, mas sei o quão difícil é competir nestes ambientes. A prioridade é o jogo de amanhã. Vamos jogar contra o Benfica, não contra Mourinho. Temos de ter a nossa mente ligada às dinâmicas do jogo. Temos três, quatro ou até mesmo cinco cenários que podemos esperar antes e durante o jogo. Temos de estar prontos para tudo, apesar dos poucos dias que tivemos para nos prepararmos».

