Voltam-se a viver momentos agitados em redor do Estádio do Dragão depois do FC Porto ter averbado a terceira derrota consecutiva em Barcelos, diante do Gil Vicente (1-3), em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Já depois do final do jogo e da conferência de imprensa que se seguiu, a equipa e toda a comitiva do FC Porto estiveram fechados no interior do autocarro ao longo de mais de uma hora, certamente à espera que estivessem reunidas condições de segurança no caminho até ao Porto.

A comitiva acabou por arrancar, já depois da meia-noite, num percurso estimado em cerca de 40 minutos até ao Estádio do Dragão, onde já estão concentrados quase uma centena de adeptos com palavras de contestação.

Junto ao Dragão está já também um forte dispositivo policial, com as autoridades a limitarem a circulação em algumas vias adjacentes ao estádio.

Segundo está a adiantar o jornal Record, foi convocada uma reunião de emergência com todo o plantel, incluindo os jogadores que não estiveram em Barcelos, e equipa técnica. Em causa pode estar o futuro da equipa técnica liderada por Vítor Bruno.