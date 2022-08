A derrota por 3-1 do FC Porto em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, igualou a pior derrota da formação portista na Liga, na era Sérgio Conceição: a 2 de abril de 2018, também perdeu por dois golos (2-0) na deslocação ao terreno do B SAD.

De resto, e nas competições domésticas, só mais uma vez o FC Porto de Sérgio Conceição perdeu por dois golos: foi na época passada, em jogo da Taça da Liga, frente ao Santa Clara, quando foi derrotado também por 3-1.

Nas competições internacionais a conversa já é outra. O FC Porto já foi goleado três vezes pelo Liverpool (5-1 na época passada, 4-1 em 2018/19 e 5-0 em 2017/18).