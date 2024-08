O FC Porto aceitou nas últimas horas uma proposta do Estrasburgo por Gonçalo Borges, segundo apurou o Maisfutebol. O emblema francês vai pagar 9 milhões de euros fixos. O clube do Dragão queria ainda incluir um bónus com outros 2.5 milhões de euros por objetivos, mas o clube francês recusou.

Na sequência das negociações, os dragões autorizaram o jovem extremo a discutir o eventual acordo com os franceses, que, a princípio, vão colocar em cima da mesa um contrato de longa duração (no mínimo cinco temporadas).

O forte aporte financeiro do Estrasburgo neste mercado de verão europeu, recorde-se, é proveniente dos ingleses Chelsea, com quem tem uma ligação administrativa. Os dois clubes são parceiros.

Gonçalo Borges, de 23 anos, foi formado no FC Porto, onde estreou profissionalmente em 2021/22. Tem contrato válido até 2027 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.