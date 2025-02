Óscar Tojo, fisiologista que fazia parte da equipa técnica de Vítor Bruno utilizou as redes sociais para se despedir oficialmente dos dragões.

Na noite desta sexta-feira, Tojo deixou uma mensagem onde recorda o «título conquistado» [Supertaça frente ao Sporting], reconhecendo que foi uma «honra e prazer ter representado» os dragões.

Com 45 anos, Óscar Tojo conta com passagens pelo futebol saudita e mexicano, de onde saiu do Tigres na última temporada para fazer parte da equipa técnica de Vítor Bruno.