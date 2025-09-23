Duas novidades no treino do FC Porto esta terça-feira, no Olival, numa altura em que Francesco Farioli prepara a estreia na Liga Europa, frente aos austríacos do Salzburgo, com Alberto Costa e Alan a serem integrados no plantel, mas ainda com algumas limitações.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube, Alan Varela, que tinha feito apenas ginásio na véspera, já subiu ao relvado para trabalhar com o plantel, mas ainda de forma condicionada, tal como Alberto Costa e também Martim Fernandes.

Assim, notaram-se apenas as ausências de Luuk de Jong, que fez apenas tratamento, e Nehuén Pérez que continua em vigilância pós-operatório.

Uma sessão em que o médio João Teixeira foi chamado para reforçar o plantel principal que, esta quarta-feira, volta a treinar pela manhã, ainda no Olival, antes da partida para a Áustria que está programada para as 15h00.

Já em Salzburgo, os jogadores vão subir ao palco do jogo onde Francesco Farioli e o central Jan Bednarek, pelas 18h45, vão fazer a antevisão do jogo.

O FC Porto estreia-se na fase liga da Liga Europa às 20h00 de quinta-feira.

