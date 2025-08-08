O FC Porto amortizou 26 milhões de euros do financiamento antecipado das receitas televisivas dos jogos, recebendo as verbas a partir de janeiro, comunicou esta sexta-feira a SAD à CMVM.

Depois dos pagamentos parcelares de 16 milhões em fevereiro e de 10 milhões em abril, os azuis e brancos concluíram o total de 52 milhões reembolsados no âmbito do contrato de “factoring” assinado em fevereiro de 2024.

A operação de titularização de créditos “Dragon Finance No. 2”, ainda sob alçada da anterior administração, impedia o clube de receber as receitas televisivas até dezembro de 2027, com juros de cerca de 11 por cento.

Segundo o comunicado da SAD à CMVM, a liquidação antecipada permite a poupança líquida de seis milhões, contribuindo para a redução do passivo portista.

A partir de janeiro e até junho de 2028, final do contrato de cedência dos direitos audiovisuais à operadora MEO, o FC Porto volta a receber integralmente as receitas relativas aos jogos a realizarem-se no Estádio do Dragão.