André Villas-Boas já foi eleito presidente da SAD do FC Porto na Assembleia Geral de acionistas que está a decorrer, esta terça-feira, no Estádio do Dragão.

Chega ao fim um longo ciclo sob a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa.

A SAD portista informou, entretanto, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sobre as alterações na estrutura com o seguinte comunicado:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 29º - K do

Código dos Valores Mobiliários vem informar o mercado que, na Assembleia Geral realizada

hoje, dia 28 de maio de 2024, com início às 11:30 horas, foram tomadas as seguintes

deliberações:

1. Eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2024/2027;

2. Eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2024/2027;

3. Eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2024/2027;

4. Manutenção do Revisor Oficial de Contas até que seja deliberada nova nomeação, no

prazo máximo de um ano;

5. Eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2024/2027;

6. Eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2024/2027.

O Conselho de Administração

Porto, 28 de maio de 2024»