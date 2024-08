Angel Alarcón já está em Portugal para reforçar o FC Porto B: o jovem extremo, de 20 anos, que tanto pode jogar pela direita como pela esquerda, foi apanhado a chegar ao Aeroporto Sá Carneiro, antes de assinar contrato com a SAD portista.

Internacional sub-19 por Espanha, Angel Alarcón começou a jogar no Espanhol, também de Barcelona, e com 14 anos mudou-se para o Barça, tendo desde então cumprido toda a formação no clube catalão. Agora vai viver a primeira experiência no estrangeiro, na II Liga de Portugal.