O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira, no Olival, a preparação para a receção ao Famalicão, jogo da 30.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h00 desta sexta-feira.

Uma sessão comandada por Martín Anselmi e ainda com três jogadores entregues ao departamento médico do clube: Marko Grujic, Vasco Sousa e William Gomes.

Recordamos que o FC Porto parte do quarto lugar da classificação da Liga, a um ponto so Sp. Braga, mas já a dez dos líderes Sporting e Benfica, enquanto o Famalicão é sétimo, a 16 pontos da equipa do Dragão.