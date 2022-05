O FC Porto anunciou esta quarta-feira que o avançado nigeriano Abraham Marcus é o primeiro reforço para a equipa B. O extremo de 22 anos chega proveniente dos polacos do Radomiak Radom que, por sua vez, já tinham recebido o jogador, na época passada, por empréstimo do Portimonense.

Trata-se de um jogador que chegou a Portugal já em 2018, então para representar os juniores do Feirense onde acabou por ser promovido para a equipa de sub-23 e, depois, para a equipa principal. Ao serviço da equipa de Santa Maria da Feira, na temporada de 2020/21, marcou onze golos e fez duas assistências em jogos da II Liga e da Taça de Portugal.

Nessa mesma época foi chamado à seleção da Nigéria e assinou pelo Portimonense onde se estreou na Liga, depois de ter também passado pela Liga Revelação.

Abraham chegou agora ao Dragão, por empréstimo, com opção de compra, e deu conta do seu «entusiasmo», já com a nova camisola, com o número 98. «Estou muito entusiasmado por fazer parte deste clube. O FC Porto é um bom sítio para se estar e espero dar o meu melhor aqui», referiu às plataformas do clube.