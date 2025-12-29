FC Porto
FC Porto anuncia Dragão «esgotado» para o adeus a 2025
Equipa de Francesco Farioli recebe o AVS esta segunda-feira (20h15)
O FC Porto anunciou há minutos que o Estádio do Dragão está «esgotado» para a receção ao AVS, último jogo de 2025 que está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.
Já tinham sobrado poucos bilhetes no fim de semana e, na manhã desta segunda-feira, voaram os últimos bilhetes para o jogo da 16.ªjornada que vai colocar frente a frente e o primeiro e o último classificado da Liga.
O FC Porto tem a possibilidade de recuperar a vantagem de cinco pontos sobre o Sporting e pode aumentar a diferença para o Benfica para dez pontos.
