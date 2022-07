Depois da sessão dupla da véspera, o FC Porto treinou apenas da parte da manhã, esta terça-feira.



De acordo com a nota divulgada no site do clube, Wilson Manafá continua a ser o único jogador dos dragões que não está clinicamente apto. O lateral-direito alternou entre tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira.



O FC Porto tem encontro agendado com o Mónaco, às 20h00 no próximo sábado, antes da estreia oficial na época 2022/23 frente ao Tondela, na Supertaça Cândido de Oliveira.