O FC Porto goleou o Arouca por 5-1 numa noite de festa e de recordes no Dragão.



A noite do regresso da Liga ao anfiteatro portista foi de celebração e entusiasmo. Desde logo, pelo aniversário do presidente dos azuis e brancos, Jorge Nuno Pinto da Costa, que viu a equipa presenteá-lo com uma vitória gorda. Depois, os campeões nacionais o futebol champanhe apresentado pelos campeões nacionais entusiasmou e dizimou por completo os arouquenses.



No entanto, o que ficará para a história será a 215.ª vitória de Sérgio Conceição ao comando do FC Porto. O atual treinador dos dragões igualou (e irá, naturalmente, superar) o registo do mítico José Maria Pedroto: são quem mais jogos ganhou.



Se a titularidade de Diogo Costa não deixou ninguém boquiaberto, o mesmo não se pode escrever da presença de Veron na equipa inicial. Porém, a aposta revelou-se acertada, visto que aos 23 segundos, Otávio marcou na recarga a um remate do jovem brasileiro.



O Arouca tentou soltar-se depois do mau arranque e ainda assustou num lance de Alan Ruiz na cara de Diogo Costa. Foi sol de pouca dura. Num ápice, o FC Porto voltou a asfixiar o oponente e fez o 2-0 numa jogada imaginada, criada e finalizada pelo génio de Taremi.



A festa começava cedo e ameaça prolongar-se, uma vez que estavam cumpridos apenas 18 minutos de jogo.



Sem amarras, confiante, solto, soltinho, o campeão nacional deu espetáculo e Uribe hesitou em finalizar um fantástico desenho coletivo. O 3-0 parecia, no fundo, uma inevitabilidade tamanha a superioridade portista. Após ameaça de Grujic, Taremi não perdoou e puniu o erro da defesa contrária.



Quem imaginou um ritmo mais baixo na segunda parte, enganou-se redondamente. Logo a abrir, Taremi viu Basso ‘roubar-lhe’ o hat-trick com um corte em cima da linha. Escassos minutos depois, o capitão do Arouca falhou o corte e entregou de bandeja o terceiro da noite ao atacante persa.



Taremi era e foi o rei da festa que se fez no Dragão.



As oportunidades do FC Porto continuam a surgir em catadupa até ao final apesar de os arouquenses terem tentado atenuar o resultado. Galeno revelou-se perdulário em duas ocasiões, Toni Martínez idem – embora tenha tido um golo anulado. Foi preciso Opoku encaminhar um cruzamento de Taremi para a própria baliza para os dragões chegarem ao 5-0.



O melhor que o Arouca conseguiu foi reduzir por Bruno Marques na sequência de um mau passe de Pepê a meio-campo. Pese o golo, os arouquenses deixaram uma pálida imagem da equipa que tem sido esta temporada.



O FC Porto goleou por 5-1, mas podiam ter sido 6 ou 7 – Marcano teve um golo anulado já nos dez minutos finais e Toni Martínez podia e devia ter feito o gosto ao pé pelo menos numa ocasião. Todavia, nem essas perdidas estragaram a festa de arromba.