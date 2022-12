Figura: Taremi



Fez um jogaço! Não é fácil encontrar adjetivos para a exibição do internacional iraniano. Taremi voltou a provar que é um dos melhores jogadores da Liga, quiçá o melhor. Letal na finalização, o persa fez um hat-trick e igualou Gonçalo Ramos no topo da lista de melhores marcadores. Além dos golos, Taremi passeou classe, associou-se de forma fantástica com os colegas (Veron que o diga!) e esteve em todos os golos. Soltou o génio, no fundo.



Momento do jogo: 23 segundos e o Arouca sofre o primeiro duro golpe



O Arouca iniciou o jogo com bola, optou por pontapear longo e já se sabe, uma bola batida tende a voltar ainda mais rápido. Foi o que aconteceu: Taremi libertou Veron que rematou para defesa incompleta de De Arruabarrena e Otávio aproveitou para marcar. 23 segundos, foi quanto resistiu o Arouca.



Outros destaques:



Otávio: divertiu-se em campo. O internacional português foi importante pelo golo que desbloqueou a partida, mas não só. Esteve na esquerda, no meio, enfim, um pouco por todo o lado e fartou-se de ensaiar combinações com vários colegas. Hoje, tal como na grande maioria dos jogos, jogou bem. Será Otávio capaz de jogar mal?



João Basso: o capitão do Arouca alternou cortes importantes com erros que resultaram em golos portistas. Desde logo, o brasileiro foi ultrapassado com uma facilidade tremenda por Taremi no lance do 3-0 depois de já ter sido enganado pelo iraniano no lance do 2-0. Por outro lado, Basso impediu novo golo do atacante persa. Uma exibição que não deixará saudades.



Veron: foi a surpresa na equipa inicial do FC Porto, mas justificou em pleno a aposta. Irrequieto, o jovem brasileiro esteve ligado ao lance do golo de Otávio e assistiu Taremi para o 2-0. O ex-Palmeiras usou e abusou da velocidade, sobretudo no espaço entre central e lateral, e fez, porventura, a melhor exibição desde que chegou ao Dragão. Velocidade, capacidade técnica e de associação - parece entender-se muito bem com Taremi.



Bruno Marques: marcou o golo de honra do Arouca. A entrada do avançado brasileiro coincidiu com o período de maior fulgor ofensivo dos arouquenses. Bruno Marques exibiu bons pormenores e mostrou ser uma boa alternativa a Mújica e Dabbagh.