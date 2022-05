O FC Porto venceu este sábado o Estoril por 2-0, no jogo da consagração do campeão, após um autogolo de Joãozinho e de um golo de Fernando Andrade. Pelo meio bateu mais um recorde: tornou-se a equipa com mais pontos na estreia.

A formação de Sérgio Conceição somou 91 pontos e estabeleu o novo máximo de pontos na Liga, conseguindo mais três do que os alcançados pelo FC Porto em 2017/18 e pelo Benfica em 2015/16. Pela primeira vez uma equipa ultrapassou a barreira dos noventa pontos, de resto.