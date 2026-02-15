FC Porto
FC Porto: Bednarek fez o golo da vitória e dedicou-o a Samu
Avançado lesionou-se frente ao Sporting e teve direito a dedicatória
Bednarek marcou o primeiro e único golo do FC Porto diante do Nacional na vitória por 1-0. Nos festejos, o central polaco dedicou o golo a Samu que se lesionou, recorde-se, diante do Sporting e não joga mais esta temporada.
O jogador de 29 anos chegou ao terceiro golo ao serviço dos azuis e brancos.
Com este triunfo, o FC Porto reforça a liderança da Liga e soma 59 pontos.
Veja o festejo do golo:
O golo de Bednarek teve direito a dedicatória especial 🥹#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #CDNacional #FCPorto pic.twitter.com/1BCr7R6tFU— sport tv (@sporttvportugal) February 15, 2026
