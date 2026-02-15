Bednarek marcou o primeiro e único golo do FC Porto diante do Nacional na vitória por 1-0. Nos festejos, o central polaco dedicou o golo a Samu que se lesionou, recorde-se, diante do Sporting e não joga mais esta temporada.

O jogador de 29 anos chegou ao terceiro golo ao serviço dos azuis e brancos.

Com este triunfo, o FC Porto reforça a liderança da Liga e soma 59 pontos.

Veja o festejo do golo:

