O FC Porto explicou esta quarta-feira que Jan Bednarek contraiu um «traumatismo na grade costal» no decorrer do jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, diante do Sporting, mas o central polaco vai realizar mais exames para apurar a extensão da lesão e só depois será possível saber se estar é disponível para o duelo com o Benfica, relativo à 25.ª jornada da Liga.

O central polaco foi substituído pelo compatriota Jakub Kiwior já no final da primeira parte, depois de um lance dividido com Luis Suárez e de um choque com Diogo Costa, já depois de ter estado a receber assistência, tendo deixado o relvado com visíveis dificuldades.

O treinador Francesco Farioli anunciou, no final do jogo, que Bednarek ia realizar uma ressonância magnética para apurar a gravidade da lesão. «Tive de o tirar depois de um gesto muito antidesportivo do jogador do Sporting [Suárez]. Mas as imagens estão aí e penso que é um bom momento para as pessoas tirarem as suas conclusões. Será avaliado amanhã [hoje], vai ao hospital fazer uma ressonância magnética porque parece que se lesionou num osso», referiu o treinador na conferência de imprensa que se seguiu ao clássico de Alvalade.

O central aparece esta quarta-feira no boletim clínico do clube ao lado de Thiago Silva (treino condicionado9, Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento).

Face a estas ausências, Farioli reforçou o grupo, para o treino desta quarta-feira, com os jovens Gabriel Brás, Dinis Rodrigues, Tiago Silva, João Teixeira e André Miranda.

O plantel vai ter agora um dia de folga e regressa ao trabalho, com total foco no jogo da Luz, na próxima sexta-feira, com mais uma sessão de trabalho no Olival.