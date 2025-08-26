O FC Porto anunciou esta terça-feira que os bilhetes que tinha disponíveis para a clássico com o Sporting, o grande jogo da 4.ª jornada, voaram em poucas horas e já estão esgotados.

Recordamos que o duelo entre os dois candidatos ao título, no Estádio de Alvalade, está marcado para as 20h30 do próximo sábado. Os bilhetes que o FC Porto tinha disponíveis, cerca de 2.500, foram colocados à venda na manhã desta terça-feira, mas ao final da tarde sobravam pouco mais de uma centena que, entretanto, também já foram vendidos.

Os dois rivais dividem, nesta altura, o topo da classificação com o Moreirense, as três equipas que somaram outras tantas vitórias no início da temporada [o Benfica adiou o jogo da primeira ronda para setembro] e somam o máximo de 9 pontos.