FC Porto: bilhetes para o clássico de Alvalade voaram em poucas horas
Grande jogo da 4.ª jornada está marcado para as 20h30 do próximo sábado
Grande jogo da 4.ª jornada está marcado para as 20h30 do próximo sábado
O FC Porto anunciou esta terça-feira que os bilhetes que tinha disponíveis para a clássico com o Sporting, o grande jogo da 4.ª jornada, voaram em poucas horas e já estão esgotados.
Recordamos que o duelo entre os dois candidatos ao título, no Estádio de Alvalade, está marcado para as 20h30 do próximo sábado. Os bilhetes que o FC Porto tinha disponíveis, cerca de 2.500, foram colocados à venda na manhã desta terça-feira, mas ao final da tarde sobravam pouco mais de uma centena que, entretanto, também já foram vendidos.
Os dois rivais dividem, nesta altura, o topo da classificação com o Moreirense, as três equipas que somaram outras tantas vitórias no início da temporada [o Benfica adiou o jogo da primeira ronda para setembro] e somam o máximo de 9 pontos.
Bilhetes esgotados para Alvalade #SCPFCP 🔵⚪— FC Porto (@FCPorto) August 26, 2025