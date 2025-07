Borja Sainz já está no centro de treinos do Olival para começar a trabalhar às ordens de Francesco Farioli, um dia depois do FC Porto ter oficializado a contratação do jovem avançado espanhol ao Norwich.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o reforço a tomar o pequeno-almoço, já no Olival, na mesma mesa do que o compatriota Samu e a cumprimentar os novos companheiros.

Recordamos que o extremo de 24 anos assinou um contrato válido até 2030 e significou um investimento superior a 13 milhões de euros para o FC Porto.