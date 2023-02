Bruno Costa encontra-se a treinar com a equipa B do FC Porto, enquanto espera para sair nos próximos dias do clube: o médio pretende dar um novo rumo à carreira, num dos mercados que ainda estão abertos.

Nesse sentido, os representantes do jogador trabalham para encontrar uma solução.

Recentemente, Bruno Costa teve a hipótese de se mudar para a Arábia Saudita, essa negociação não teve um desfecho positivo e o mercado na Arábia Saudita já fechou, mas há países como a Turquia, a Polónia, a Suíça, a Roménia, os Estados Unidos, a China ou os Emirados Árabes Unidos ainda estão a contratar jogadores.

Bruno Costa há muito percebeu que não é opção para Sérgio Conceição e nesse sentido sente que o melhor é dar um novo rumo à carreira. O jornal O Jogo, de resto, avançou que o médio e o treinador até já se envolveram numa discussão num treino, o que levou o treinador a precipitar a despromoção à equipa B.