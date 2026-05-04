As ações do FC Porto estavam esta segunda-feira a cair 4,73 por cento para 3,22 euros na bolsa de Lisboa, depois de o clube se ter sagrado campeão nacional no passado sábado.

Até às 10h50 em Lisboa, mudaram de mãos 1.189 ações, que geraram uma receita de 3,829 mil euros.

As ações tinham terminado a 3,38 euros na passada quinta-feira, mais 13,42 por cento do que na véspera.