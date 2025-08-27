Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, volta a ser um dos eleitos para representar a seleção do Canadá que tem dois jogos particulares agendados para o mês de setembro.

O Canadá vai defrontar a Roménia, a 5 de setembro, e o País de Gales, quatro dias depois, com vista à preparação do Mundial 2026 que, como se sabe, irá decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Eustáquio participou nos três primeiros jogos realizados pelo FC Porto nesta época, mas sempre como suplente utilizado e ainda não somou qualquer golo ou assistência.