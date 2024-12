O FC Porto voltou aos triunfos, esta segunda-feira, frente ao Casa Pia (2-0).



Depois de quatro jogos sem ganhar, os dragões derrotaram os gansos com golos de Fábio Vieira e Samu, ambos anotados na segunda parte.



Com este triunfo, o FC Porto chegou aos 30 pontos e encurtou para três a desvantagem para o líder Sporting. Por sua vez, o Casa Pia partilha o 10.º lugar com o Estoril - ambos têm 13 pontos.



O filme do jogo