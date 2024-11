Foi uma chegada atribulada do autocarro que transpotou a comitiva do FC Porto até ao Estádio do Dragão. Inicialmente tudo parecia controlado, com um forte contingente policial a cortar o trânsito na via que circunda o estádio e a conseguir manter os adeptos longe da porta.

No entanto, quando se sentiu que o autocarro estava a chegar, várias dezenas de adeptos conseguiram furar a barreira policial e aproximar-se do autocarro. Nessa altura foram atiradas várias garrafas e foi até lançado um foguete contra o autocarro, que não causou quaisquer danos.

A comitiva entrou rapidamente no interior do estádio, enquanto se ouviam vários insultos contra a comitiva e cânticos de «O Porto é nosso e há-de ser».