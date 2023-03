Boas notícias para Sérgio Conceição na preparação para o jogo contra o Portimonense, da 26.ª jornada da Liga. Na sessão matinal desta quinta-feira, o treinador do FC Porto já contou com os internacionais Zaidu, Uribe, Grujic, Taremi e Eustáquio, ausentes do treino de quarta-feira por ainda não terem regressado dos compromissos das respetivas seleções.



Em sentido contrário, Diogo Costa, Pepe, João Mário, João Marcelo e Evanilson voltaram a fazer tratamento e permanecem em dúvida para o encontro dos dragões no próximo domingo.



Os campeões nacionais regressam ao trabalho esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto-Portimonense está agendado para as 20h30 de domingo.