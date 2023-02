Sérgio Conceição não pôde contar com cinco jogadores, todos com problemas físicos, em mais um treino de preparação para a receção ao Vizela, jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 de domingo.

Segundo o boletim clinico divulgado pelo clube, Francisco Meixedo, Marko Grujic, Gabriel Veron, Eustaquio e Otávio fizeram todos tratamento às respetivas lesões e não participaram no treino conjunto no Olival.

Cinco lesões, a que se junta ainda o castigo a Bernardo Folha, expulso frente ao Marítimo, que complicam as contas de Sérgio Conceição, particularmente no meio-campo, onde o treinador poderá contar, sem eventuais adaptações, apenas com Uribe, André Franco, Vasco Sousa e Bruno Costa.

O FC Porto volta a treinar este sábado no Olival, pelas 10h30, antes de Sérgio Conceição apresentar-se em conferência de imprensa para fazer a antevisão do jogo da 9.ª jornada.