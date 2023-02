O FC Porto vai defrontar o Rio Ave, este sábado, às 20h30, sem Evanilson, Veron, Otávio, Uribe, Galeno, Francisco Meixedo, Fábio Cardoso e Wendell. A confirmação foi feita por Sérgio Conceição, na véspera do jogo.



«Sim, estão oito jogadores de forma», adiantou, em conferência de imprensa antes de fazer um apelo aos adeptos.



«Aproveito e faço um apelo. Não tendo gente para completar o banco, peço que o público seja o 19.º e 20.º jogadores. Faço um apelo aos adeptos, sócios e simpatizantes do FC Porto e a todos as pessoas que gostam da cor azul e branca e que tem como emblema um dragão que apareçam para apoiar. Vamos ter momentos complicados e precisamos desse apoio. Lembro-me de uma ou outra assobiadela contra o Vizela depois de termos vencido a Taça da Liga. Sei que temos adeptos exigentes e apaixonados que querem ver a equipa a cilindrar o adversário, mas nem sempre é possível. Essa compreensão é importante, daí o meu apelo para que estejam em grande número e possam apoiar a equipa.»



O facto de ter tantos indisponíveis não permite ao treinador dos dragões pensar no jogo seguinte frente ao Inter de Milão, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Não há como pensar no próximo jogo quando não tenho jogadores suficientes. É impossível. Gestão de quem? De jogadores que não existem? A nossa Liga dos Campeões é amanhã contra o Rio Ave», rematou.