Horas após a passagem à final da Taça de Portugal, o FC Porto regressou ao trabalho e iniciou a preparação para a partida contra o Arouca, da 31.ª jornada da Liga.



Tal como sucede há várias semanas, João Mário foi o único jogador que não esteve às ordens de Conceição, de acordo com a informação publicada pelos dragões no site oficial. O internacional sub-21 português realizou apenas tratamento.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sábado, às 10h30, no Olival.



A visita a Arouca está agendada para as 21h15 da próxima segunda-feira.