Horas após a derrota contra o Gil Vicente, o FC Porto regressou ao trabalho com vista à preparação para o jogo contra o Desp. Chaves, da 23.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal desta segunda-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com Galeno, Veron e Evanilson, todos remetidos a tratamento. Por sua vez, Francisco Meixedo trabalhou integrado no restante plantel ainda que de forma condicionada.



De resto, João Mário e Uribe, expulsos frente ao Gil Vicente, não vão ser opção para a visita a Trás-Os-Montes, agendada para as 20h30, do próximo sábado.



Os campeões nacionais folgam na terça-feira e regressam ao trabalho quarta-feira, às 16h00.