O FC Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho no Olival, depois do fim de semana de folga, ainda com muitos internacionais ausentes, mas já com Rodrigo Conceição, que esteve ao serviço dos sub-21, já integrado nos trabalhos orientados pelo progenitor.

A preparação para a receção ao Sp. Braga, jogo da 8.ª jornada da Liga, marcado para a próxima sexta-feira (21h15), começou, assim, a meio gás, ainda com cinco jogadores nas selecções: Diogo Costa (Portugal), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

Ausências, a que se juntam os lesionados Pepe e Otávio, que levaram Sérgio Conceição a compor o grupo com as chamadas dos jovens Bernardo Folha e Samba Koné.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, novamente no Olival.