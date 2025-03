O FC Porto anunciou esta quarta-feira que vai começar a vender bilhetes para o clássico com o Benfica, relativo à 28.ª jornada da Liga, a partir das 10h00 de quinta-feira.

Um clássico que pode vir a ser determinante nas contas do campeonato e que está marcado para as 20h30 do dia 6 de abril, um domingo, para o Estádio do Dragão.

Numa fase inicial, os bilhetes serão exclusivos para sócios do FC Porto em todas as bancadas à exceção da central nascente, com os preços a variarem entre os 17 e os 80 euros.