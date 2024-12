Foi por opção técnica de Vítor Bruno que Fábio Vieira nem sequer teve o nome colocado na ficha de jogo, no dérbi contra o Boavista, este sábado, no Dragão, acabando relegado para a bancada.

O Maisfutebol apurou que a decisão de Vítor Bruno foi motivada por «comportamentos no treino» do médio no Olival.

Emprestado pelo Arsenal, Fábio Vieira, recorda-se, vinha de cinco jogos como titular nos dragões. Agora, no dérbi, deu lugar então a André Franco.