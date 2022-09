O plantel principal do FC Porto efetuou mais uma sessão de preparação com vista ao jogo com o Sp. Braga, a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Bernardo Folha e Samba Koné, jogadores da equipa B dos azuis e brancos, foram chamados por Sérgio Conceição, que continua sem poder contar com Pepe e Otávio, que se mantêm em tratamento.

Além destes dois jogadores, Diogo Costa, Zaidu, Uribe, Eustaquio e Taremi ainda estão ao serviços das seleções.

O FC Porto-Sp. Braga joga-se na sexta-feira a partir das 21h15.