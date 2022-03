Depois da difícil vitória arrancada no dérbi com o Boavista, Sérgio Conceição deu dois dias de folga ao plantel do FC Porto que, assim, só vai começar a preparar a receção ao Santa Clara, relativo à 28.ª jornada da Liga, na próxima quarta-feira.

Depois da despedida da Liga Europa, na quinta-feira, e do regresso à Liga, no domingo, o plantel do FC Porto só se volta a concentrar no Olival na próxima quarta-feira, numa sessão de treino que está marcada para as 17h00.

A receção ao Santa Clara, marcada para 3 de abril, será o primeiro de seis jogos que o líder da Liga vai ter no próximo mês de abril, cinco da Liga e ainda a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, marcada para dia 20 de abril.