O FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo contra o Estoril, da sexta jornada da Liga, sem Otávio.



Depois de ter jogado contra o Club Brugge, o internacional português continua remetido a tratamento e não esteve presente na sessão de trabalho dos portistas, esta quinta-feira.



Sérgio Conceição não vai fazer a habitual antevisão ao encontro no António Coimbra da Mota. Os campeões nacionais não fazem, de resto, qualquer referência ao horário da conferência de imprensa pré-jogo ao contrário do que é hábito.



O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival, à porta fechada. O jogo contra o Estoril está marcado para as 18h00, do próximo sábado.